Nach Massaker mit 21 Toten Grundschule im texanischen Uvalde soll abgerissen werden

»Im Widerspruch zu allem, was wir gelernt haben«

»Es gibt schlagende Beweise dafür, dass die Reaktion der Strafverfolgungsbehörden auf den Anschlag an der Robb Elementary School ein eklatantes Versagen war und im Widerspruch zu allem steht, was wir gelernt haben«, sagte McCraw. So hätten die 19 Beamten vor Ort einen Schlüssel für zwei Klassenräume gesucht, in denen sich der Täter aufgehalten habe. Dabei sei die Tür gar nicht verschlossen gewesen.