Schulmassaker in Uvalde Neue Videoaufnahmen vom Einsatz bringen Polizei in Bedrängnis

Die Zeitung »Austin American-Statesman« legte nicht offen, woher die Videoaufnahmen stammen, verteidigte aber in einer Anmerkung deren Veröffentlichung.

Die USA sind in den vergangenen Wochen von einer Serie verheerender Schusswaffenangriffe erschüttert worden. Zehn Tage vor dem Angriff auf Schulkinder in Uvalde hatte ein 18-Jähriger in und vor einem Supermarkt in Buffalo im Bundesstaat New York aus rassistischen Motiven zehn Menschen erschossen. Am Unabhängigkeitstag am 4. Juli tötete ein 21-Jähriger in einem Vorort von Chicago dann sieben Menschen.