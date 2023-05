SPIEGEL: Zu Christi Himmelfahrt und Vatertag appellieren Sie an die Vernunft der jungen Männer. In Anspielung auf die üblichen Sauftouren schreiben Sie in einer Mitteilung: »Jede Rechtskurve ein Korn, jede Linkskurve ein Bier«. Den Brauch kannte ich gar nicht. Der wird bei Ihnen in der Region an Vatertag ausgepackt?