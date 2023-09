Im Fall der im nordrhein-westfälischen Velbert getöteten Stewardess Claudia K. ist in Hessen ein Verdächtiger festgenommen worden. Er stehe unter dringendem Tatverdacht und befinde sich in Haft, teilten die Ermittler mit. Wie sie ihm nach 16 Jahren auf die Spur kamen, wollen sie am kommenden Montag bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf berichten.