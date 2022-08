Venedig Männer surfen über den Canal Grande – Bürgermeister lässt nach ihnen suchen

Brugnaro fordert offenbar mehr Rechte, um über die Stränge schlagende Touristen in Venedig einzuhegen. In Venedig gelten bereits einige Verbote, die besonders Besuchern der Stadt gewidmet sind. Mit #EnjoyRespectVenezia (»genieße und respektiere Venedig«) fordert die Stadt schon länger Touristen in dem Unesco-Weltkulturerbe zu verantwortungsbewussterem Verhalten auf.

Wer etwa auf dem Boden isst oder trinkt sowie auf Denkmälern sitzt, dem drohen 100 bis 200 Euro Strafe. In den Kanälen zu schwimmen oder dort ins Wasser zu springen ist ebenfalls verboten und kann mit 350 Euro bestraft werden. Auch das Surfen ist dort verboten.