Die Glasscheibe war am Mittwochabend während eines Gottesdienstes in der Synagoge mit 150 Gläubigen am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur zu Bruch gegangen. Schnell kam die Vermutung auf, es könnte sich um einen gezielten Angriff auf das jüdische Gotteshaus handeln.

Bundesweites Entsetzen über möglichen Anschlag

Der angebliche Anschlag von Hannover löste eine bundesweite Welle der Empörung aus. »Dieser Angriff auf die Synagoge in Hannover am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur ist entsetzlich und schockierend«, sagte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil. Katrin Prien, stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, sagte: »Jüdinnen und Juden sollen sich in Deutschland nicht jedes Jahr aufs Neue fürchten müssen, an Feiertagen eine Synagoge zu besuchen.« Gestern Mittag kamen zahlreiche Politiker zur Synagoge, um sich ein Bild von der Situation zu machen, darunter der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil.