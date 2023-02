Prozess in Niedersachsen Mutter soll Kind zur Strafe mit heißem Wasser übergossen haben – Vierjährige tot

Weil die vier Jahre alte Tochter in die Windeln gekotet hatte, soll ihre Mutter sie mit heißem Wasser übergossen haben. So lautet die Anklage in einem Prozess in Verden. Der Frau droht sogar eine Verurteilung wegen Mordes.