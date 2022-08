Vermeintlicher Anschlagsplan auf stillgelegtes Kernkraftwerk Hinweisgeber löste deutschlandweiten Alarm aus

Der Mann, der sich an einem späten Mittwochabend Mitte August an die Konstanzer Kriminalpolizeiinspektion 6 wandte, hatte Brisantes zu erzählen. Der gebürtige Kasache berichtete, dass er vor wenigen Tagen mit einem russischen Bekannten nach Hamburg gefahren sei. Dort hätten sie sich in einem Restaurant am Stadtrand mit einem Waffenhändler getroffen. Im Kofferraum seines Autos habe dieser eine Pistole samt Munition mitgebracht – die Waffe sei für ein Attentat auf einen Syrer gedacht gewesen.