Nach der 14-jährigen Ayleen A. aus der Weinbaugemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hatte die Polizei mit Hochdruck gefahndet. Die Jugendliche hatte am 21. Juli gegen 18.00 Uhr ihr Elternhaus verlassen und wurde seitdem vermisst.

Die Polizei hatte auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-Jährigen gesucht. Demnach wurde sie am Abend ihres Verschwindens noch auf der Stadtbahnbrücke am Hauptbahnhof Freiburg gesehen. Dabei sei sie in Begeleitung eines etwa gleichaltrigen Mädchens gewesen, heißt es in einer Polizeimitteilung . Später soll die Jugendliche laut einer Zeugenaussage gegen 21:30 auf einer Landstraße bei Gottenheim gesehen worden sein.