Wie der Junge in den Gully kam, wird derzeit untersucht. Nach SPIEGEL-Informationen geht die Polizei dem Verdacht nach, der Junge könnte beim Spielen selbst in das Kanalsystem unterhalb des Gullys hineingekrochen sein – womöglich durch einen Seitenzugang oder durch ein in der Nähe eines Baches gelegenes, von außen zugängliches Rohr. Der Gully, in dem der Junge gefunden wurde, ist lediglich etwa 300 Meter von seinem Zuhause entfernt.