Verstoß gegen Hygienevorschriften Gericht bremst Lebensmittelretter aus

Wer Obst, Fleisch oder andere aussortierte Lebensmittel an Bedürftige weitergeben will, muss sich an strenge Hygieneregeln halten. Die Vorgaben gelten auch für soziale Initiativen, urteilte ein Gericht in Berlin.