Video aus Michigan Ein Polizist kniet auf einem Schwarzen und erschießt ihn

In Grand Rapids im US-Bundesstaat Michigan hat die Polizei am Mittwoch ein Video veröffentlicht, neun Tage nachdem Patrick Lyoya bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden war. Das Video zeigt den 26-jährigen Afroamerikaner, der versucht, vom Tatort zu fliehen, und einen heftigen Kampf um den die Elektroschockpistole (Taser) des Beamten. Bevor das Video veröffentlicht wurde, warnte City Manager Mark Washington, dass es in der Öffentlichkeit »Ausdrücke von Schock, Wut und Schmerz« geben werde.

Patrick Lyoya, wurde am 4. April erschossen. Die Polizei sagte, er habe mit einem Beamten gekämpft, nachdem er wegen eines Problems mit dem Nummernschild an seinem Auto angehalten worden war. Es wurden keine weiteren Details veröffentlicht. Die Landespolizei ermittelt wegen des Schusswaffeneinsatzes.

Mehr als hundert Demonstranten liefen am Dienstagabend vor einer Sitzung der Stadtkommission zum Rathaus von Grand Rapids und skandierten »Black Lives Matter« und »No Justice, No Peace« (»keine Gerechtigkeit, kein Frieden«). Polizeichef Eric Winstrom, der sein Amt am 7. März angetreten hatte, kündigte für Mittwoch noch vor der Demonstration die Veröffentlichung von Videos aus mehreren Quellen an.