Da ist etwa ein Video, auf dem mehrere Personen einen Rettungswagen mit Wurfgeschossen angreifen: Die offenbar wütenden Menschen schleudern Steine mit großer Wucht durch die offenstehende Hecktür des Fahrzeugs. Ein Politiker der rechtsextremen NPD rückte das Video in einen Zusammenhang mit Gewalttaten von Migranten. Der Clip soll in der Silvesternacht in Berlin-Neukölln aufgenommen worden sein und wurde in den vergangenen Tagen vielfach verbreitet.