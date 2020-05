Mordverdächtige Erzieherin in Viersen Ähnlicher Vorfall in früherer Kita

Eine Erzieherin wird des Mordes an einem dreijährigen Mädchen in einer nordrhein-westfälischen Kita verdächtigt. Die Ermittler haben nun von Auffälligkeiten in weiteren Kindergärten der 25-Jährigen berichtet.