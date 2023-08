Im Zuge der Vereinbarung sicherte die Anklagebehörde auch zu, keine Strafe anzustreben, die sechs Monate Haft überdauere. Über das Strafmaß soll im Oktober entschieden werden.

Waffe in der Handtasche der Mutter

Laut Polizei schoss der Erstklässler in Newport News absichtlich auf die Lehrerin, als diese während einer Unterrichtsstunde an einem Tisch saß. Sie wurde an der Hand und an der Brust getroffen. Rund zwei Wochen verbrachte sie in einem Krankenhaus und musste mehrfach operiert werden.