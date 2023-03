Zeugen sahen die Männer beim Essen

Am Montagabend sei der Ausbruch bemerkt worden, die Polizei fahndete öffentlich nach den Männern. In den frühen Morgenstunden am Dienstag seien sie in einem Pfannkuchenlokal im nächsten Ort gefasst worden. Andere Bürger hätten sie dort gesehen und die Polizei verständigt.