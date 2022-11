Zwei Tage vor Thanksgiving, als viele Menschen Einkäufe für den in den USA so wichtigen Feiertag erledigten, hatte der Täter in einem Walmart in der Ostküsten-Stadt Chesapeake das Feuer eröffnet.

Das Einzelhandelsunternehmen Walmart äußerte sich »schockiert über diesen tragischen Vorfall«. Der Konzern bete für die Betroffenen und arbeite eng mit den Behörden zusammen.