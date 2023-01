Der Schüler sei in Gewahrsam und befinde sich in einer medizinischen Einrichtung. Drew sagte, es sei zu früh, schon über rechtliche Folgen für die Eltern zu sprechen.

»Die richtigen Schritte«

Allerdings ist es nach dem Gesetz in Virginia verboten, eine geladene Waffe so aufzubewahren, dass sie Kindern unter 14 Jahren zugänglich ist. Vorfälle an Schulen mit solch jungen Schützen sind auch in den USA selten. Laut der »New York Times« hat es seit 1970 bisher 16 Fälle mit Schützen unter zehn Jahren gegeben. Dreimal seien Sechsjährige beteiligt gewesen, von diesen drei Vorfällen wiederum seien zwei als versehentlich registriert worden.