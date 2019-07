In Nordrhein-Westfalen ermittelt eine Mordkommission, weil ein 28-jähriger Mann am Bahnhof in Voerde laut Polizei eine 34-jährige Frau vom Bahnsteig vor einen einfahrenden Zug gestoßen hat. Die Frau aus Voerde sei am Samstagmorgen ins Gleisbett gestürzt und von dem Regionalexpress überrollt worden, sagte ein Sprecher der Duisburger Polizei. Trotz Rettungsbemühungen sei sie noch vor Ort gestorben.

Zeugen hielten den 28-Jährigen den Angaben zufolge bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er soll noch am Wochenende dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Der Mann stamme aus Hamminkeln und sei polizeibekannt, hieß es. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Für die Spurensicherung wurde die Bahnstrecke mehrere Stunden lang gesperrt.