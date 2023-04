Durchsucht wurden Privatwohnungen, Wettannahmestellen und sonstige Geschäftsräume. Neben der Suche nach Beweisen habe die Aktion auch dazu gedient, um Bargeld und Wertsachen sicherzustellen.

Sechs Hauptbeschuldigte im Alter von 34 bis 60 Jahren seien unter anderem in Köln und in Brühl festgenommen worden. Die Mitarbeiter in der Kölner Zentrale des Unternehmens mit Sitz auf Malta hätten überrascht gewirkt, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauern an.