Hessen Mann angeschossen - womöglich fremdenfeindliches Motiv

Im hessischen Wächtersbach ist ein 26-Jähriger durch Schüsse schwer verletzt worden. Der Mann sei am Mittag aus einem Auto heraus angeschossen worden, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Hessische Landeskriminalamt (LKA) mit.

Vor allem die Herkunft des Opfers lasse einen fremdenfeindlichen Hintergrund möglich erscheinen, sagte eine Sprecherin des LKA auf SPIEGEL-Anfrage. Man ermittle aber in alle Richtungen.

Der Schwerverletzte kam nach der Tat in ein Krankenhaus und wurde operiert. Sein Zustand solle sich mittlerweile stabilisiert haben, hieß es in der Mitteilung.

Der Schütze flüchtete demnach zunächst. Polizeikräfte fanden am Nachmittag in einem Auto in Biebergemünd einen augenscheinlich leblosen Mann, der später im Krankenhaus verstarb. Es handele sich um einen 55-Jährigen aus dem Main-Kinzig-Kreis. Es handele sich nach ersten Erkenntnissen dabei um den mutmaßlichen Schützen, teilten die Staatsanwaltschaft und das LKA mit.

Der Tod des mutmaßlichen Schützen sei nicht durch die Polizeikräfte verursacht worden, hieß es. Dies hatten mehrere Medien zunächst berichtet.