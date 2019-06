Ein Polizeibeamter ist während einer Fahndung in Hessen tödlich verunglückt. Der Mann sei in der Nacht in der Nähe des Bahnhofs Wächtersbach von einem Zug erfasst und überrollt worden, teilte die Polizei Offenbach mit.

Die Fahndung habe im Anschluss an einen Ladeneinbruch stattgefunden. Laut "Bild.de" und der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hatte der Polizist die Verdächtigen zu Fuß verfolgt.

Zwei mutmaßliche Diebe seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten fahndeten weiter nach zwei flüchtigen Tatverdächtigen. Die Staatsanwaltschaft Hanau hat die Ermittlungen übernommen.

Wir sind tief betroffen vom Tod unseres Kollegen.



Unsere Gedanken sind derzeit bei seiner Familie, seinen Freunden und Kollegen.



➡https://t.co/hGBeZEtO1w — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) 7. Juni 2019

