Lebenslange Haft für den Täter Frau in Großbritannien verwechselt Hotel mit Privathaus – und wird getötet

Eine 71-Jährige in Wales war mit Freunden etwas trinken – und ging danach versehentlich in das Haus eines Mannes statt in ihr Hotel. Sie legte sich ins Bett und schlief, bis der Mann sie fand und tötete.