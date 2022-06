Junge gestorben bei Hundeattacke in Wales Viereinhalb Jahre Haft für Tierhalter

Er nannte seinen Hund »Beast«. Und diese Bestie hat in Wales einen Zehnjährigen angegriffen, ihn an Nacken und Kopf so schwer verletzt, dass er starb. Nun muss der 19 Jahre alte Besitzer ins Gefängnis.