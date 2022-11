Bei den Opfern handle es sich ebenfalls um Frauen. Was er ihnen angetan haben soll, sagte die Sprecherin nicht. Die Ermittler prüfen derzeit, ob es weitere Betroffene gibt.

Ein 37-Jähriger soll in Walldürn im Norden Baden-Württembergs eine 26-Jährige vom 15. Oktober bis in die Nacht auf den 19. Oktober gegen ihren Willen festgehalten und sich an ihr vergangen haben.