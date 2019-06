Die Bundesanwaltschaft geht im Fall des getöteten CDU-Politikers Walter Lübcke von einem rechtsextremistischen Motiv aus. Grund für die Übernahme der Ermittlungen zwei Wochen nach dem Tod Lübckes seien Hinweise, dass es sich mutmaßlich um einen Täter aus dem rechtsextremen Milieu handele, sagte ein Sprecher. Der Generalbundesanwalt gehe von einer besonderen Bedeutung des Falles aus.

Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse seines Hauses im hessischen Wolfhagen-Istha erschossen worden. Dringend tatverdächtig ist der einschlägig vorbestrafte Stephan E., ein 45 Jahre alter Mann aus Kassel. Die DNA des Verdächtigen war am Tatort sichergestellt worden.

Stephan E. ist dem Sprecher zufolge dringend tatverdächtig, Lübcke mit einem gezielten Kopfschuss heimtückisch ermordet zu haben. Dafür sprächen vor allem das Vorleben des Tatverdächtigen sowie seine öffentlich geäußerten Ansichten. Hinweise auf Hintermänner, weitere Tatbeteiligte oder eine rechtsterroristische Organisation gebe es bisher nicht, sagte der Sprecher. Es werde aber weiter ermittelt.

Stephan E. war am frühen Samstagmorgen von Spezialkräften festgenommen worden. Seit Sonntag sitzt er unter dringendem Mordverdacht in Untersuchungshaft. In seiner Wohnung hatten Ermittler dem Sprecher zufolge umfangreiches Beweismaterial gesichert, darunter auch Datenträger.

