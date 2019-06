Getöteter Kasseler Regierungspräsident Offenbar Verdächtiger im Fall Lübcke festgenommen

Im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll es nach Medienberichten eine Festnahme gegeben haben. Bei dem Festgenommenen handele es sich um einen jüngeren Mann, der in privater Beziehung zu dem CDU-Politiker gestanden haben solle, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") am Samstagabend unter Berufung auf Ermittlerkreise. Dort heiße es, man sei sich sicher, den Täter identifiziert zu haben.

Anderen Medien gegenüber waren die Äußerungen vorsichtiger. So zitieren "T-Online" und "Welt" einen Polizeisprecher, der nur bestätigen wollte, dass ein Mann in Gewahrsam genommen worden sei.

Wie die "FAZ" berichtete, sei die Polizei auf die Spur des Mannes durch die umfangreiche Auswertung privater Daten des Getöteten gekommen. Dazu habe dem Vernehmen nach auch die Auswertung seines Mobiltelefons gehört. Offenbar habe es darüber hinaus weitere Anhaltspunkte gegeben, die zur Festnahme geführt hätten.

Gegenüber der lokalen "Hessisch/Niedersächsischen Allgemeinen" ("HNA") bestätigte der Sprecher der Soko "Liemecke" diese Details nicht - und bat darum, keine Spekulationen zu verbreiten. Der Verdächtige, der in Gewahrsam genommen worden sei, müsse nun erst einmal vernommen werden.

Lübcke war in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha bei Kassel mit einer Schussverletzung am Kopf entdeckt worden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der Schuss war den Ermittlungen zufolge aus nächster Nähe abgegeben worden.