Der Verdächtige im Kriminalfall um den per Kopfschuss ermordeten CDU-Politiker Walter Lübcke, Stefan E., hatte offenbar keinen Zugriff auf die Waffen seines Schützenvereins.

Die Vorstandsvorsitzenden des Schützenklubs Sandershausen, in dem E. aktiv war, sagten dem SPIEGEL, dass E. keine Waffenbesitzkarte besessen und keinen Zugriff zu den Waffen des Vereins gehabt habe. Nur vier Personen seien dazu im Klub überhaupt berechtigt.

"Das war ein ganz ruhiger, unauffälliger Typ", sagte Reiner Weidemann, einer der beiden Vorstandsvorsitzenden des Schützenclubs. E. sei seit neun oder zehn Jahren im Verein aktiv.

SPIEGEL ONLINE Stephan E. auf einem Bild des Vereins

Das Schützenhaus des Vereins befindet sich in einer kleinen Gemeinde einige Kilometer von Kassel entfernt. E. habe sich um die Bogenabteilung gekümmert. Nur einmal habe er vielleicht mit dem Luftgewehr geschossen, sagen die Vorstandsvorsitzenden. Er sei immer freundlich gewesen, rechtsextremistische Äußerungen seien ihnen nicht aufgefallen.

Sie können kaum glauben, dass E. ein Mörder sein soll. "Der hat hier Freitag erst den Rasen gemäht", sagt einer der Männer. Das Waffenarsenal des Schützenvereins ist nach ihrer Kenntnis vollzählig, es fehle nichts.

Nach SPIEGEL-Informationen soll E. Kontakt zu Neonazis aus der militanten Gruppierung "Combat 18" gehabt haben - deren Anhänger handelten in der Vergangenheit mit Waffen und verfassten Anleitungen zum Bombenbau. Die Gruppe stand zudem in Verbindung mit "Blood & Honour" - jenem Netzwerk, das auch dem "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) half.

Im Jahr 1993 soll Stephan E. einem Bericht der "Zeit" zufolge mit einer Rohrbombe eine Asylbewerberunterkunft im hessischen Hohenstein-Steckenroth angegriffen haben. Auch im hessischen NSU-Untersuchungsausschuss, der die regionale Szene beleuchtete, war Stephan E. ein Thema.

Der 65-jährige Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses im hessischen Wolfhagen-Istha entdeckt worden. Er hatte eine Schussverletzung am Kopf und starb kurz darauf. E. war von der Polizei am frühen Samstagmorgen wegen Mordverdachts festgenommen worden.