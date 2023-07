Ein Betrunkener hat sich in Waren an der Müritz zum Schlafen ins Bett seines Wohnungsnachbarn gelegt – und sich damit Ärger eingehandelt. Der Nachbar fand seine Eingangstür in dem Mehrfamilienhaus am späten Samstagabend aufgebrochen und beschädigt vor, den 34-Jährigen dann sogar schlafend im falschen Schlafzimmer, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte.