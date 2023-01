Die Schüsse in Yakima sind ein weiterer Fall der grassierenden Waffengewalt, welche die USA erschüttert. Bei zwei Vorfällen in Kalifornien waren am Montag und am Samstag 18 Menschen getötet worden. Bei der Tat am Montag schoss ein Mann auf zwei Farmen südlich von San Francisco um sich und tötete sieben Farmarbeiter. Der Schütze wurde festgenommen.

»Was zum Teufel ist hier los?«

Am Samstag hatte ein 72-jähriger Mann in einem Tanzklub im Großraum Los Angeles das Feuer auf die Anwesenden eröffnet, elf Menschen starben. Das Blutbad in dem von vielen Menschen asiatischer Herkunft bewohnten Ort Monterey Park ereignete sich während der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest. Der mutmaßliche Täter erschoss sich auf der Flucht vor der Polizei in seinem Lieferwagen.