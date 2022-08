Eine 65-Jährige, die mehrere Passanten in Weiden in der Oberpfalz mit einem Degen verletzt haben soll, ist in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden.

Nach bisherigen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei war die im umliegenden Landkreis wohnende Frau mit ihrem Auto in die Weidener Innenstadt gefahren. Sie parkte ihren Wagen demnach in der belebten Fußgängerzone und stieg mit dem knapp 90 Zentimeter langen Degen in der Hand aus. Dann habe sie ohne Vorwarnung unvermittelt drei Männer attackiert.