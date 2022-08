Eine Frau hat laut Polizei mindestens drei Menschen im Stadtzentrum von Weiden in der Oberpfalz verletzt. Einsatzkräfte hätten die mutmaßliche Täterin festgenommen, teilten die Ermittler mit.

Gefahr für die Bevölkerung bestehe derzeit nicht. Zwei der Verletzten müssten in einem Krankenhaus behandelt werden, so die Polizei. Bei ihnen handelte es sich um einen 46-Jährigen und einen 61-Jährigen. Keine Person befinde sich in Lebensgefahr.