Neben der Leiche des mutmaßlichen Dreifachmörders von Weilheim haben Ermittler eine Waffe gefunden. »Nun wird untersucht, ob es die Tatwaffe ist«, sagte Polizeisprecher Alexander Huber am Sonntag. »Das liegt natürlich nahe.« Huber bestätigte Informationen der »Bild am Sonntag«, wonach es sich bei der Waffe um eine Handfeuerwaffe handelt. Nähere Details dazu nannte er nicht. Es müsse auch noch ermittelt werden, ob der Mann eine Waffe habe führen dürfen, so Huber.