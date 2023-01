Richter Christian Dettmar hatte 2021 die Maskenpflicht an zwei Schulen in Weimar per einstweiliger Anordnung gekippt. Er verwies dabei auf das Kindeswohl. Der Fall der beiden angeblich durch die Masken beeinträchtigten Schüler war dem Richter offenbar gezielt zugespielt worden. Das Thüringer Oberlandesgericht kassierte die Entscheidung später.