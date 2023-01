Am Morgen des Dreikönigstags – der 6. Januar ist ein gesetzlicher Feiertag in Bayern – erreichte die Polizei der Notruf aus Weisendorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Wer ihn abgesetzt hat, ist noch unklar. Weisendorf liegt in der Nähe von Erlangen und hat etwa 6800 Einwohner.