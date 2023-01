Weisendorf in Bayern 17-Jähriger soll Schwester getötet haben – Gericht erlässt Haftbefehl

Die Leiche des 14-jährigen Mädchens hatte die Polizei am Freitagmorgen in einer Doppelhaushälfte in Weisendorf nahe Erlangen gefunden. Nach Erkenntnissen der Polizei lebten der mutmaßliche Täter und die Opfer dort zusammen. Außerhalb des Hauses entdeckten die Beamten demnach die 41-jährige Mutter. An der Türklingel des Nachbarhauses seien Blutspuren gefunden worden. Möglicherweise versuchte die Mutter, dort um Hilfe zu bitten.