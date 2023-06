Bahnstrecke in Hessen Betrunkener Hobbyholzfäller legt Zugverkehr lahm

Mit einer ambitionierten, aber misslungenen Aktion hat ein Mann in Weiterstadt im Kreis Darmstadt-Dieburg für einen mehrstündigen Zugausfall gesorgt. Mit einer Kettensäge fällte er einen Baum in seinem Garten. Doch der Stamm krachte ungeplant in eine nahe gelegene Oberleitung der Bahn und zerstörte diese. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mitteilte, habe sich durch die entstandenen Funken ein Brand entwickelt.