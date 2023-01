Ein Geschwisterpaar ist auf einem zugefrorenen Stausee in Südthüringen ums Leben gekommen. Die 22-jährige Frau und der 13-jährige Junge wurden am Samstagmorgen tot von Tauchern aus dem Wasserspeicher bei Westhausen im Kreis Hildburghausen geborgen, das berichtet die Polizeioberkommissarin Vivien Glagau der Deutschen Presse-Agentur. Eine Einbruchstelle sei unweit des Ufers erkennbar gewesen. Die Eisschicht auf dem See sei nur etwa zwei bis drei Zentimeter dick gewesen – zu wenig um die Last von zwei Menschen zu tragen. Unklar ist derzeit noch, wann und wieso die Geschwister auf den See liefen.