Offenbar habe der 37-Jährige seinen Sohn am vergangenen Mittwochmorgen versehentlich in seinem Fahrzeug zurückgelassen. Das Auto war auf einem Parkplatz in einem Industriegebiet in Wettenberg abgestellt. Am Nachmittag fand der Mann den Angaben zufolge dann das Kind leblos in dem Auto und alarmierte Polizei und Rettungskräfte.