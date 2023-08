Zwei Tote, ein Verletzter Angriffe auf Wiener Obdachlose – Polizei sucht Serientäter

In Wien vermutet die Polizei hinter drei Attacken auf Obdachlose, von denen zwei tödlich endeten, eine Tatserie. Das Opfer des jüngsten Übergriffs in Österreichs Hauptstadt war am Sonntag an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 55-Jährige war vorige Woche nachts auf der Straße mit Schnitt- und Stichwunden gefunden worden.