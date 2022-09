Zum Start der Verhandlung am Wiener Landgericht warf der Staatsanwalt den jungen Männern im Alter von 19, 20 und 23 Jahren vor, dem Mädchen an einem Juniabend im Vorjahr mehrere Tabletten Ecstasy verabreicht und es vergewaltigt zu haben. Die 13-Jährige starb demnach an einer Drogenüberdosis und Erstickung.