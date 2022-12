Nachdem das Mädchen an einer dreifachen Überdosis gestorben war, wurde es an einem Grünstreifen am Straßenrand abgelegt. Die Staatsanwaltschaft stützte sich unter anderem auf toxikologische Untersuchungen, DNA-Spuren, Verletzungen und ein Handyvideo vom Todeskampf des Opfers, das einer der Männer unmittelbar nach dem Missbrauch aufnahm. In ihrem Schlussplädoyer sagte die Staatsanwältin laut »Standard«, sie sei »fassungslos« gewesen, über das, was die Angeklagten in dem Verfahren von sich gaben. Keiner sei sich einer Schuld bewusst, »von ehrlich gemeinter Reue ist keine Spur«.