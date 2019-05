Zum dritten Mal binnen weniger Tage haben Unbekannte in Wien eine Freilichtausstellung zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verfolgung beschädigt. Offenbar in der Nacht zum Montag wurden etwa ein Dutzend von rund 80 großen Porträtfotos zerschnitten, wie auf Fotos zu sehen ist.

Die Porträts stehen seit dem 7. Mai vor dem Heldenplatz entlang der Ringstraße, die das historische Zentrum der österreichischen Hauptstadt begrenzt. Schon wenige Tage nach Eröffnung der Ausstellung hatten Unbekannte mehrere der Tafeln mit Messern beschädigt, in der vergangenen Woche wurde dann ein Teil der Ausstellung mit Hakenkreuzen beschmiert.

Staatspräsident Alexander Van der Bellen zeigte sich betroffen. "Ich weiß, dass der allergrößte Teil der österreichischen Gesellschaft einen klaren, ablehnenden Standpunkt zu den NS-Gräueltaten hat", sagte er. "Dass es welche gibt, die mit der Wahrheit und dem Mahnen, das diese Fotos ausdrücken, nicht umgehen können, ist erschütternd." Die Organisation Esra als Initiatorin der Ausstellung in Wien sprach von antisemitischen Akten der Zerstörung.

Roland Schlager/APA/DPA Zerschnittene Fotografien: "Hier äußerte sich der rechte Radikalismus"

Der deutsch-italienische Fotograf Luigi Toscano, der die Porträts gemacht hat, sagte, seine Ausstellung "Gegen das Vergessen" sei bereits in mehreren Ländern gezeigt worden, doch noch nie habe er derartige Angriffe erlebt. "Es ist jetzt die 13. Ausstellung, es gab auch schon vorher kleine Zwischenfälle, doch waren sie nie politisch motiviert und hatten nicht dieses Ausmaß", sagte Toscano: "Hier äußert sich der rechte Radikalismus", fügte er hinzu.

Auch ein Vertreter der deutschen Regierung äußerte sich zu den Vorfällen. "Das ist ein Angriff auf das jüdische Leben und die Kunstfreiheit - ein Angriff auf uns alle", schrieb Bundesaußenminister Heiko Maas auf Twitter: "Es sind auch wir alle, die gefragt sind, uns dem entgegenzusetzen."

Mehrere Freiwilligenorganisationen haben nun Mahnwachen rund um die Uhr zum Schutz der Ausstellung angekündigt. Unter ihnen ist auch die Muslimische Jugend Österreich, die während des Ramadan Nachtwachen organisieren will.