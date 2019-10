Im Fall des Mädchens, das in einer Wiesbadener Flüchtlingsunterkunft vergewaltigt wurde, hat das Landgericht sein Urteil gesprochen. Die Angeklagten Ali B. und Mansoor Q. sind zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Der 22-jährige Ali B. erhielt eine Haftstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten. Der minderjährige Mansoor Q. wurde zu vier Jahren und sechs Monaten Jugendhaft verurteilt. Der Prozess wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hatte den beiden Vergewaltigung in Tateinheit mit schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern vorgeworfen.

Ali B. soll am 27. April vergangenen Jahres eine Elfjährige in sein Zimmer in der Asylunterkunft gelockt, eingeschlossen und vergewaltigt haben. Etwa einen Monat später sollen Ali B. und der Mitangeklagte Mansoor Q. das Mädchen nacheinander in der Nähe eines Supermarkt-Parkplatzes vergewaltigt haben.

Laut Staatsanwaltschaft soll der mitangeklagte Afghane die Elfjährige ein weiteres Mal im April oder Mai in einem Wald missbraucht haben. Bei diesem Übergriff sei auch ein Bruder von Ali B. dabei gewesen, der noch strafunmündig ist. Auch er soll das Mädchen vergewaltigt haben.

Hinweisgeber im Fall Susanna

Der junge Afghane Mansoor Q. spielte auch in einem anderen Fall eine wichtige Rolle. In dem zweiten Verfahren gegen Ali B. wegen Mordes an der 14 Jahre alten Schülerin Susanna F. war er es, der den Ermittlern den entscheidenden Hinweis auf den 22-Jährigen gab. Mansoor Q. hatte sich bei der Polizei gemeldet und ausgesagt, dass Ali B. ihm von der Tat erzählt habe. Ali B. wurde im Juli zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Der irakische Flüchtling war kurz nach der Tat mit seinen Eltern und Geschwistern in den kurdisch kontrollierten Nordirak ausgereist. Dort nahmen ihn Sicherheitskräfte fest und übergaben ihn der Bundespolizei. Die Leiche von Susanna war nach einer groß angelegten Suche am 6. Juni 2018 in einem Waldstück in Wiesbaden gefunden worden.