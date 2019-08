Fast vier Jahrzehnte soll ein Mann ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren sein. Nun ist er offenbar wegen eines relativ harmlosen Unfalls in Niedersachsen aufgeflogen.

Der Polizei zufolge fuhr er am Samstag mit seinem Auto in Wietze zu nah an der Mittellinie, sodass er mit dem Seitenspiegel gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug stieß. Die Unfallbeteiligten hätten sich zuerst noch unterhalten, doch dann habe der Verursacher den Ort des Geschehens aus Angst vor der Polizei verlassen.

Die Fahndung habe die Beamten zu einem 63-Jährigen geführt. Er war demnach bereits seit 37 Jahren ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs. 1982 sei ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden, teilte die Polizei mit. Eine Neuausstellung habe der Mann nie beantragt.