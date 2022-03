Wegen inhaftiertem Wikileaks-Gründer Gift-Brief an britisches Konsulat in NRW

Schreckmoment in der Vertretung des Vereinigten Königreichs in Düsseldorf: Am Dienstag kam dort ein Umschlag mit einer hochgiftigen Quecksilber-Mischung und einem Drohschreiben an – man dürfe Wikileaks-Gründer Julian Assange nicht in die USA ausliefern.