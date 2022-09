»Libanesische Banken stehlen unser Geld«

In der libanesischen Hauptstadt Beirut spielten sich am Freitag chaotische Szenen ab. »Ich bleibe, bis ich mein Recht bekomme«, brüllte ein Mann in der Bank. »Libanesische Banken stehlen unser Geld«, rief ein anderer. Eine Menschenmenge hatte sich vor der Bank versammelt, Aktivisten riefen offenbar zum Sturm der Filiale auf – notfalls auch mit Gewalt.

Kurz zuvor hatte ein Mann in der Stadt Ghasijeh im Süden des Landes mit seinem Sohn das eigene eingefrorene Geld erpresst. Medienberichte sprechen von einer Spielzeugwaffe. Der Bankräuber floh schließlich mit rund 19.000 Dollar in bar, stellte sich aber noch am selben Tag der Polizei. Auch bei den anderen Überfällen wurden mehrere zehntausend US-Dollar erpresst.