Nach tödlichen Schüssen in Wisconsin 18-jähriger Angeklagter Rittenhouse spricht von Notwehr – und bricht in Tränen aus

Kyle Rittenhouse ist angeklagt, bei Protesten in Kenosha zwei Männer erschossen und eine weitere Person verletzt zu haben. Vor Gericht erklärte er nun, in Notwehr gehandelt zu haben: »Ich habe getan, was ich tun musste.«