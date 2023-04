Fotos und Gerüchte in den sozialen Netzwerken

Bereits vor der mutmaßlichen Bedrohung am Freitag kursierten Fotos des 24-Jährigen in sozialen Netzwerken, sein Name und sein Wohnort wurden veröffentlicht. Ebenso wurde ein Elternbrief einer Schulleiterin in den sozialen Medien geteilt, in dem es darum ging, dass eine Achtjährige auf einem Spielplatz angesprochen worden sei. Laut Polizei hat dieser Fall nichts mit dem des Tunesiers zu tun. Trotzdem gehe es im Internet nur um den Asylbewerber.

Nordwestmecklenburgs Landrat Schomann meldete sich auf dem Kommunalgipfel der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Asyl- und Flüchtlingspolitik am 30. März zu Wort und sprach davon, dass es in seinem Landkreis einen Mann aus Tunesien gebe, der »gerade gestern kleinen Mädchen« nachgestellt habe. Der Mann tue dies seit vielen Monaten. Das sei bekannt. Der Tunesier sollte laut Schomann eigentlich nach Italien abgeschoben werden. Da Rom die Aufnahme aber verweigert habe, sei der Mann in Deutschland in ein Asylaufnahmeverfahren gekommen. Und weiter: »Alle wissen, dass er abgeschoben wird. Aber die bürokratischen Mühlen laufen sehr langsam.«