Es komme dabei auch nicht darauf an, so Seiters, »ob man die Distanzierung auch anders beziehungsweise besser hätte machen können«. Sondern nur darauf, »ob man bei einer Gesamtbetrachtung noch von einer Rechtsverletzung ausgehen muss«. Maßgeblich sei dabei weder das Verständnis der Kirchengemeinde noch desjenigen, der sich beleidigt fühlt, sondern »die Sicht des unvoreingenommenen und verständigen Publikums«, so die gängige Formel. Man könnte also auch sagen: auf das Kontextverständnis eines BGH-Richters.

Distanzierung mit Worten genügt

Die evangelische Kirchengemeinde habe sich hinreichend von der im Relief enthaltenen diffamierenden und judenfeindlichen Aussage »distanziert«. Entscheidend sei, dass Aussagen – also auch eine in Stein gemeißelte Beleidigung – »mit Wirkung für die Zukunft einen anderen Sinn bekommen«, so Seiters, »wenn sie in einen anderen Kontext gestellt werden«. Das sei hier der Fall.